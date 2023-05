De empate em empate

Pois é. De repente, o Fortaleza cismou de fletar com os empates no Brasileiro.

No primeiro tempo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, sofreu com marcação adiantada de abafa do time gaúcho.

Sem a construção de um meio-campo, que foi obrigado a marcar mais, o ataque sofreu.

O Grêmio esteve perto de abrir a contagem em duas oportunidades, com Vina e Suarez.

No segundo tempo, a coisa mudou e o jogo passou a ser mais interessante.

Rejeitando o empate, as equipes fizeram um jogo de lá e cá.

Nesse aspecto, achamos que o Fortaleza foi mais ameaçador.

Certo que João Ricardo fez portentosas defesas. Mas, a espetacular jogada de Romarinho bem que merecia o gol.

Entrando no segundo tempo, Pochetinho, Pikachu e Romero (na última jogada) finalizaram perigosamente para o gol de Gabriel Grando.

Quem voltou a jogar um bolão foi o quarto zagueiro Tite.