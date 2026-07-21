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Diário do Nordeste

Crônica | A infância do futebol

Não havia coisa mais importante na nossa infância do que o futebol

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:01)
Wilton Bezerra
Legenda: Escola impede criança de se inscrever em campeonato de futebol e é condenada a pagar R$ 10 mil em danos morais
Foto: Shutterstock

Se as ruas de terra ou calçamentos eram ruins para carros e transeuntes, para o futebol da garotada serviam muito bem. Não havia coisa mais importante na nossa infância do que o futebol.

Tão natural como acordar e escovar os dentes. Mas, tinha a escola. De fato, tinha a escola. Mas, na escola mesmo, nos 15 minutos de recreio, escondidos dos olhares dos diretores, improvisava-se uma pelada com uma bola de papel. Quando da escola retornávamos, o destino era a bola e a rua.

Aí, começava o aprendizado. Educava-se o corpo para chutar, driblar, "matar a bola" no peito e na coxa, do jeito que ela chegasse.Não é mais assim que a garotada de hoje se inicia no futebol.