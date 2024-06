Anoto frases ou palavras e, daqui a pouco, elas se encaixam em assunto que está na minha cabeça.

Chego a duvidar que certos escritos são meus.

Contemplação. Isso aí. Percebo que as pessoas não têm tempo para contemplar a vida, a natureza.

Fico a pensar se, realmente, isso se dá por falta de tempo.

De fato, no vai e vem diário, as pessoas não se dão conta do que acontece em seu redor.

Parecem marchar, compulsivamente, para lugar nenhum.

Quando param, veem o Mundo através de uma tela de celular. Se comunicam, muitas vezes, com quem nunca vão conhecer.

O vexame do caminhante o impede de escutar o som da música produzida pelas folhas ao vento.

Não falo nem de uma impossibilidade: ouvir o farfalhar das árvores e o berro do bezerro.

Nós precisamos ver além das nuvens cinzentas. É necessário contemplar a paisagem.

Desligar o celular e ligar a vida.

Reconheço que esta “croniqueta” está mais para “pílulas de vida”.