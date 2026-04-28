Considerações sobre Melk: eficiência, zona ideal e críticas
Acompanhe a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (28)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
Considerações
- A ZONA DE MELK - A "zona 14" é a região de campo entre a intermediária ofensiva e a área adversária, pelo centro. É nessa zona que o Melk do Ceará deve ser utilizado pelas suas características. Arrancando para o gol, enfrentando os zagueiros de frente ou fazendo o passe para um ponta e chegando na área para finalizar. Movimento, de preferência, nas costas dos volantes.
- EFICIÊNCIA - Uma proposta de jogo eficiente exige de um time: repetição de movimentos, ocupação racional dos espaços, força física e mental para obtenção de protagonismo. Mas, como adquirir essas condições, sem tempo adequado para treinamentos? É partida, recuperação, partida, recuperação.
- NA BAIXA - Pouco se deve esperar de um time lento na circulação de bola, vagaroso nas transições, intensidade baixa e pouca mobilidade no ataque. Tudo isso é o que geralmente marca os times de esquemas defensivistas. Podem apurar.
- UM MOMENTO RODRIGUIANO - "A bola é um reles, um ínfimo, um ridículo detalhe. O que procuramos no futebol é o drama, é a tragédia, é o horror, é a compaixão".
- TOSCO - O torcedor brasileiro ainda não se livrou de raciocínios toscos, como "somos pentacampeões do Mundo, nós é que temos que ensinar".