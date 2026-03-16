Concluo que...

Sem tempo para tratar medo e ansiedade, o homem perde a noção, começa a bater no peito e gritar que é o maior do Mundo.

Devemos aceitar as rugas, com o mesmo orgulho dos guerreiros que ostentam as cicatrizes de suas batalhas.

Circos armados para a campanha política. O encontro do superficial e espetaculoso com a saturação na venda de panaceias e super-heróis escrotos.

Fácil concluir que os mais jovens preferem (na sua bolha) que os "melhores de todos os tempos" sejam os que eles viram ao vivo e a cores.

O escândalo se torna muito mais escandaloso quando nos habituamos a ele.

Fracasso coletivo do Mundo é quando se exibe a riqueza da alta tecnologia sem resolver problemas como pobreza e desigualdade.

Tudo que é excessivamente programado e previsível se torna feio e chato.

COMUNICADO: Fique esperto parceiro, os carcarás estão farejando roça queimada.