Concluo que...
Confira a coluna desta segunda-feira (16) do comentarista Wilton Bezerra
Sem tempo para tratar medo e ansiedade, o homem perde a noção, começa a bater no peito e gritar que é o maior do Mundo.
Devemos aceitar as rugas, com o mesmo orgulho dos guerreiros que ostentam as cicatrizes de suas batalhas.
Circos armados para a campanha política. O encontro do superficial e espetaculoso com a saturação na venda de panaceias e super-heróis escrotos.
Fácil concluir que os mais jovens preferem (na sua bolha) que os "melhores de todos os tempos" sejam os que eles viram ao vivo e a cores.
O escândalo se torna muito mais escandaloso quando nos habituamos a ele.
Fracasso coletivo do Mundo é quando se exibe a riqueza da alta tecnologia sem resolver problemas como pobreza e desigualdade.
Tudo que é excessivamente programado e previsível se torna feio e chato.
COMUNICADO: Fique esperto parceiro, os carcarás estão farejando roça queimada.
FRASE. "Sejamos borboletas ou bruxas, nós temos que voar". Maria Luiza Fontenele.