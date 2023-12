Me pergunto se antes da internet não era mais fácil entender as coisas no Brasil.

Claro, no Mundo todo, vivemos tempos líquidos em que nada é feito para durar.

Caminhamos na neblina, sem certeza de nada.

Houve um tempo em que Antônio Maria afirmava que o País tinha dois problemas: Lacerda e a UDN. E ficava por isso.

Nessa dicotomia esquerda e direita, era mais fácil escolher. Ou esse aprendiz de política sempre esteve enganado?

Hoje, vejo as duas coisas muito parecidas, juntas pelo oportunismo safado.

"Quando as ovelhas se vingam do lobo, tornam-se o lobo". Quem afirmou, não sei.

Quem se transformou em quê? Quem tem muito a esconder, nunca tem muito a falar.

Faltam referências de respeitabilidade na política, exemplos de moral indiscutível.

Nas empíricas contabilidades, são poucos. Estamos mais para a orfandade de verdadeiras lideranças.

Ou será que sempre foi assim? Algo me manda dizer que não.

Posições demagógicas travestidas de coisas sérias. É cansativo.

E ainda dizem que complicado é o regulamento do campeonato carioca.

Apesar de tanta informação.