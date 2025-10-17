Compliance e autoboicote: a campanha do Fortaleza no Brasileiro só piora

A campanha do Fortaleza no Brasileiro só piora. A queda para a série B, que se desenha, deixa o torcedor tricolor enraivecido com a situação.

As recentes declarações de Marcelo Paz, figura central da evolução do clube nos últimos anos, deixaram um quadro mais confuso ainda.

Marcelo alegou um autoboicote desferido contra ele e o clube.

Logo ele, que deu ao Fortaleza ares de SAF com avançada estruturação.

Ao que parece foi esquecida uma ferramenta chamada compliance.

Esta palavra da moda significa o compromisso de uma entidade com a transparência e a ética. Indispensável para o bom funcionamento de uma empresa.

A gente sabe que o futebol que mobiliza paixões alimenta, também, vaidades, ambições políticas e interesses obscuros.

Portanto, conclui-se que as normas da compliance não foram ativadas como escudo para o CEO e o clube, contra o autoboicote alegado.