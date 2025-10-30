Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará

Foi difícil extrair bons momentos desse Fluminense 1 Ceará 0. Futebol de baixa qualidade.

O maior domínio de bola do tricolor carioca só gerou algumas chances reais de gol no segundo tempo.

O gol da vitória do Flu, marcado através de Renê, cobrando falta, nasceu de um erro de marcação da arbitragem.

O zagueiro Marlon não usou o braço na jogada que originou a falta.

Quanto ao Ceará, só nos ocorreu um diagnóstico: anemia profunda no seu futebol.

O treinador Condé, se pudesse, teria feito mais do que as cinco alterações. Do meio-campo para frente, o Ceará inexistiu.

O alvinegro só conseguiu uma coisa: se defender. Nos minutos finais, fez um abafa que não produziu a mínima escoriação no adversário.