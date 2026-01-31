Com um jogador a mais, Fortaleza volta a empatar

O Iguatu fez um gol aos 6 minutos, através do Diguinho. O zagueiro pegou, de cabeça, a cobrança de um escanteio.

Depois disso, o time iguatuense recuou suas linhas e não atacou mais. Dobrou a marcação sobre Moisés, pelo lado esquerdo.

Bloqueado pelo meio, o Fortaleza ficou na dependência das jogadas de Mailton, pela direita, com assistência de Pochettino.

Aos 26 minutos, o zagueiro Diguinho agarrou Bareiro na área. Cometeu pênalti e foi expulso. Perda total, na linguagem dos planos de seguro.

O mesmo Bareiro converteu a penalidade e empatou para o tricolor. Ficou nisso o primeiro tempo.

No segundo tempo, o esperado: o Fortaleza atacando e o Iguatu se defendendo.

Jogo aéreo em abundância na área iguatuense, poucas chances reais do Fortaleza, algumas defesas de Zé Rafael e fim de papo.

Se a torcida tricolor não gostou, os iguatuenses celebraram a invencibilidade no campeonato.