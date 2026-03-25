Com time reserva, Fortaleza vence Ferroviário

Uma forma de esvaziar competição é quando os grandes times lançam times reservas.

O Fortaleza já começou a dar sua contribuição para tornar a Copa do Nordeste raquítica.

Usou um time reserva para derrotar o Ferroviário por 1 X 0, gol contra de Pedrinho.

Quanto ao jogo, basta explicar o seguinte: na impossibilidade de oferecer uma boa tabuada de passes, dribles e boas finalizações, a única coisa a fazer é imprimir correria no jogo.

Foi o que aconteceu. E, para "emocionar" um pouco, dois lances.

Um, no primeiro tempo: Prior, do seu campo, quase encobre o goleiro Victor, do Ferroviário.

O outro, no finalzinho: Paulo Ricardo cobra penalidade, que Vinícius Silvestre, do Fortaleza, defende.

No mais, alterações à granel nos dois times, criando um jeitão de jogo amistoso.