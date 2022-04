Com sobressaltos

O Fortaleza poderia ter vencido o Alianza de Lima sem maiores atropelos.

Sem ser incomodado por um adversário que não fez rígida marcação, não marcou por pressão e nem acelerou o suficiente na hora de atacar.

Mesmo assim, teve como abrir a contagem, em várias oportunidades, com Moisés, Pikachu e Romero.

Na segunda fase, após abrir o placar com Romero, o Fortaleza em duas bobeiras:

uma do Walef e outra do Felipe, deu chances para o Alianza marcar.

Como em prenúncio do pior, Lavandeira mergulhou entre zagueiros do Fortaleza e, de cabeça, empatou.

Quando o jogo deu espaços às modificações, o tricolor colocou em campo o garoto Hércules, que o livrou de um cruel empate.

Ainda houve tempo para De Pietri dar sua contribuição aos gols perdidos pelo time de Vojvoda.

Para o jogo contra o River Plate, na quarta-feira, vai ter que jogar mais.