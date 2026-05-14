Com show de incompetência, Ceará é despachado da Copa do Brasil

Azar para dez times o Atlético Mineiro carregou sozinho em sua partida contra o Ceará.

Um pênalti, cometido aos 3 minutos, acompanhado da expulsão do jogador Cissé.

Com 23 minutos, sofreu um gol contra do seu goleiro Éverson.

O que o Ceará queria mais?

Além de beneficiado por esses desastres do Atlético, o Ceará passou a jogar contra dez jogadores de um adversário totalmente perdido.

Com isso, o jogo caminhou para um show da mais completa incompetência do Ceará.

Se arrastando em campo, o time mineiro ofereceu todos os espaços para o alvinegro cearense manobrar com facilidade.

Mozart fez as suas "tradicionais" modificações, para que sua equipe saísse a exibir um modo de perder, irritantemente, seguidas oportunidades de resolver a parada no tempo normal.

Como a bola pune quem não a trata bem, veio o gol atleticano, através de Pascini, aos 45 minutos.

Com 2 x 1 para o Ceará, no tempo normal, o castigo merecido para o alvinegro estendeu-se nas cobranças de penalidades. Foi despachado da Copa do Brasil pelo Atlético.