Com gol de Miritello, Fortaleza vira em cima do CRB

Confira a coluna desta quinta-feira (23) do comentarista Wilton Bezerra

Wilton Bezerra
(Atualizado às 08:18)
Wilton Bezerra
Legenda: O atacante argentino Miritello marcou o gol da vitória do Fortaleza no 2º tempo
O primeiro tempo de Fortaleza e CRB foi de uma aridez de mil desertos. Duro de aguentar.

O Fortaleza, a imagem da letargia. O CRB, um time esforçado para compensar limitações.

O jogo teve, rigorosamente, a "fartura" de duas finalizações no alvo. Um gol para cada lado.

Micael, para o CRB, aproveitando-se de rebatida de Gazal "contra o patrimônio".

Mailton, para o Fortaleza, em cobrança de falta magistralmente executada.

Quem escolheu o jogo para preencher a quarta-feira à noite com futebol teve um segundo tempo um pouquinho melhor.

Dadá, do CRB, acertou na trave tricolor, aos 6 minutos, e Miritello (entrou no lugar de Lucas Emanuel) acertou um belo chute de primeira, aos 10 minutos, para dar a vitória ao Fortaleza.

Afora isso, o time de Carpini urdiu umas poucas tramas no ataque, com finalizações de Pochettino, Luiz Fernando e Prior.

Não deu para extrair mais nada que valesse à pena no jogo.

Foi só a "conta do chá".

