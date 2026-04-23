Com gol de Miritello, Fortaleza vira em cima do CRB
Confira a coluna desta quinta-feira (23) do comentarista Wilton Bezerra
O primeiro tempo de Fortaleza e CRB foi de uma aridez de mil desertos. Duro de aguentar.
O Fortaleza, a imagem da letargia. O CRB, um time esforçado para compensar limitações.
O jogo teve, rigorosamente, a "fartura" de duas finalizações no alvo. Um gol para cada lado.
Micael, para o CRB, aproveitando-se de rebatida de Gazal "contra o patrimônio".
Mailton, para o Fortaleza, em cobrança de falta magistralmente executada.
Quem escolheu o jogo para preencher a quarta-feira à noite com futebol teve um segundo tempo um pouquinho melhor.
Dadá, do CRB, acertou na trave tricolor, aos 6 minutos, e Miritello (entrou no lugar de Lucas Emanuel) acertou um belo chute de primeira, aos 10 minutos, para dar a vitória ao Fortaleza.
Afora isso, o time de Carpini urdiu umas poucas tramas no ataque, com finalizações de Pochettino, Luiz Fernando e Prior.
Não deu para extrair mais nada que valesse à pena no jogo.
Foi só a "conta do chá".