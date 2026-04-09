Com 10 em campo, Ceará vence o Fortaleza

E olha como ficou ruim para o Fortaleza.

Fernandinho, do Ceará, foi expulso na metade do primeiro tempo.

A etapa foi uma droga. Pensem num clássico desfigurado.

O Fortaleza, que no primeiro tempo até pareceu não se tocar que tinha um jogador a mais, mexeu para a segunda etapa.

Desmanchou o esquema de três zagueiros e colocou Pierre e Welligton.

O Ceará voltou com Alex Silva e Sanchez. A preocupação clara de descer as linhas e imaginar os contra-ataques.

O Fortaleza achou que teria mais espaços e foi à frente. Mucuri e GB entraram e deram zero de contribuição.

Ampliando seus planos de sustentação defensiva, o Ceará faz entrar Richardson e Dieguinho.

A exemplo do jogo com o Cuiabá, quando tratava do plano de contenção, o Ceará abriu a contagem. Foi com Fernando. Mérito para a jogada de Wendel.

Enquanto o Fortaleza conseguia, com mais volume, a manjada jogada aérea em suas tentativas de ataque, o Ceará urdia o jogo de contra-golpes.

A conta fechou para o alvinegro aos 51 minutos, com Alex Silva. Pegou a bola longa de uma falta para marcar, como se fosse um centroavante. Um bonito gol.