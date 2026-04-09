Com 10 em campo, Ceará vence o Fortaleza
Confira a coluna desta quinta-feira (9) do comentarista Wilton Bezerra
E olha como ficou ruim para o Fortaleza.
Fernandinho, do Ceará, foi expulso na metade do primeiro tempo.
A etapa foi uma droga. Pensem num clássico desfigurado.
O Fortaleza, que no primeiro tempo até pareceu não se tocar que tinha um jogador a mais, mexeu para a segunda etapa.
Desmanchou o esquema de três zagueiros e colocou Pierre e Welligton.
O Ceará voltou com Alex Silva e Sanchez. A preocupação clara de descer as linhas e imaginar os contra-ataques.
O Fortaleza achou que teria mais espaços e foi à frente. Mucuri e GB entraram e deram zero de contribuição.
Ampliando seus planos de sustentação defensiva, o Ceará faz entrar Richardson e Dieguinho.
A exemplo do jogo com o Cuiabá, quando tratava do plano de contenção, o Ceará abriu a contagem. Foi com Fernando. Mérito para a jogada de Wendel.
Enquanto o Fortaleza conseguia, com mais volume, a manjada jogada aérea em suas tentativas de ataque, o Ceará urdia o jogo de contra-golpes.
A conta fechou para o alvinegro aos 51 minutos, com Alex Silva. Pegou a bola longa de uma falta para marcar, como se fosse um centroavante. Um bonito gol.
A resiliência do Ceará, acompanhada de dois gols, tirou o clássico de um vazio que o primeiro tempo do jogo prometeu.