Clubes acima da Seleção

O hexa mundial para a seleção do Brasil é, hoje, uma missão quase impossível.

E daí, vamos fechar as portas do futebol? "Não, amigos" (como diria um certo narrador).

Os clubes, esses sim, é que devem ser colocados acima da seleção.

Quem forma jogadores, investe em preparação e estruturas e mantém interesse maior do torcedor é o clube.

É nesse ponto onde o futebol brasileiro vacila. Pela velha doença da falta de estratégia ou mesmo pela incompetência crônica.

Grandes equipes andam vivendo fases agônicas. Por estagnação ou passos para trás.

E o futebol imita a natureza: é implacável ao impor ciclos de vida, sobretudo para os que param no tempo.

Há preocupações com a nossa paróquia.