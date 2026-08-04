Clubes acima da Seleção
Acompanhe a coluna desta terça-feira (4) de Wilton Bezerra
O hexa mundial para a seleção do Brasil é, hoje, uma missão quase impossível.
E daí, vamos fechar as portas do futebol? "Não, amigos" (como diria um certo narrador).
Os clubes, esses sim, é que devem ser colocados acima da seleção.
Quem forma jogadores, investe em preparação e estruturas e mantém interesse maior do torcedor é o clube.
É nesse ponto onde o futebol brasileiro vacila. Pela velha doença da falta de estratégia ou mesmo pela incompetência crônica.
Grandes equipes andam vivendo fases agônicas. Por estagnação ou passos para trás.
E o futebol imita a natureza: é implacável ao impor ciclos de vida, sobretudo para os que param no tempo.
Há preocupações com a nossa paróquia.