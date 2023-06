A tecnologia que nos domina e envolve manda dizer que já chegamos ao futuro.

Fim de linha da história.

Escritores futuristas encheram o bolso de dinheiro, escrevendo sobre o assunto.

Teríamos chegado ao último terço do campo de jogo?

Sempre soube, dentro da minha pobreza teórica, que o futuro nunca se concretizaria.

Esse é o problema do autodidata: tem pouca teoria com relação à ciência e essência das coisas.

Incrível como acaba ganhando a vida, lidando com palavras. O autodidata é um ignorante monumental.

No duro, acaba sendo um escriba que emenda frases.

Como um ser que pensa, desconfiamos dessa chegada ao futuro.

Uma pausa e voltemos ao título dessa crônica.

E aí? Como ficam os "sonhos com o futuro", se chegamos ao fim da linha?

É preciso observar que há, também, um lado que diz respeito à distopia que gerou a decadência. Como ficamos, nesse ponto negativo?

Não foram poucas as vezes em que se afirmou: "No futuro, tudo estará resolvido"

Se concreta for essa chegada, nossas utopias estarão no brejo, com "bezerro e tudo".

De qualquer maneira, em um último esforço, é bom perguntar às cartas (elas não mentem) se estamos, de fato, assistindo a última onda.

Não custa nada.