Ceará x Athetic: Nos Braços de Morfeu

Eu pensava que Morfeu era, na mitologia grega, o deus do sono.

Não, Morfeu é o deus dos sonhos, filho de Hypnos, o deus do sono.

Mas, se dissermos que Ceará x Atletic "caíram nos braços de Morfeu" e prestaram uma homenagem ao deus do sono, estamos certos.

Isso no primeiro tempo, porque, na segunda etapa a situação foi pior. Os dois times foram de uma palidez de múmia.

Com uma agravante para o Ceará. Max, aos 9, e Jan Lucas, aos 44 minutos, tiveram as melhores chances para o Atletic.

Sobre o jogo. Que jogo?

Tal como concebemos futebol, não dá para gastar tinta com Ceará x Atletic.

Um 0 x 0 para dois times igualmente ruins.

Que fase, hein Ceará?