Ceará x Athetic: Nos Braços de Morfeu
Leia a Coluna desta segunda-feira (13)
Eu pensava que Morfeu era, na mitologia grega, o deus do sono.
Não, Morfeu é o deus dos sonhos, filho de Hypnos, o deus do sono.
Mas, se dissermos que Ceará x Atletic "caíram nos braços de Morfeu" e prestaram uma homenagem ao deus do sono, estamos certos.
Isso no primeiro tempo, porque, na segunda etapa a situação foi pior. Os dois times foram de uma palidez de múmia.
Com uma agravante para o Ceará. Max, aos 9, e Jan Lucas, aos 44 minutos, tiveram as melhores chances para o Atletic.
Sobre o jogo. Que jogo?
Tal como concebemos futebol, não dá para gastar tinta com Ceará x Atletic.
Um 0 x 0 para dois times igualmente ruins.
Que fase, hein Ceará?