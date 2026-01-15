Diário do Nordeste
Ceará volta a vencer no Manjadinho

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (15)

Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: Vina marcou o gol da vitória do Ceará contra o Maranguape
Foto: KID JUNIOR / SVM

Organizar um time para se defender é mais fácil. O Maranguape entendeu que era essa a forma de enfrentar o Ceará.

O alvinegro adiantou as linhas, jogou com dois extremas e dois atacantes pelo meio.

Acrescente-se à essa receita o apoio dos alas e de quem mais desejasse atacar.

Criou oportunidades, mas errou o alvo nas finalizações.

No segundo tempo, o Maranguape ensaiou sair da opressão e chutou duas bolas no gol alvinegro. 

O Ceará enroscou-se por uns 15 minutos. O jogo ameaçou cair no marasmo.

Mozart, que já havia colocado Dieguinho no segundo tempo, resolveu, então, fazer várias alterações.

Domínio readquirido, o problema voltou a ser as finalizações fora do alvo.

Por volta dos 43 minutos, Vina, que estava sendo apupado pela torcida, aproveitou uma defesa parcial de Otávio e fez o gol da vitória alvinegra.

Terminada a partida, chorou e foi consolado pelos companheiros.

O Ceará é líder do seu grupo, com seis pontos.

 

