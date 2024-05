Ceará volta a perder

As poucas jogadas de ataque do primeiro tempo foram urdiduras exclusivas do CRB.

A bola sempre se ofereceu para Gegê, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Com resultado pífio, diga-se.

O Ceará, recolhido no seu campo, esperou que pintassem oportunidades para o contra-golpe. Não pintou coisa nenhuma.

Tivesse jogado de paletó e gravata, o goleiro Matheus do CRB teria saído impecável.

Se na fase inicial tivemos um futebol mixuruca, em grande parte do segundo tempo a falta de qualidade imperou.

O Ceará, sem enxergar outra saída, quedou-se por ficar na defensiva.

O CRB, por ficar mais com a bola e sem uma reação do adversário, continuou atacando com intensidade.

O Ceará conseguiu um único e escasso contra-ataque, para Recalde desperdiçar.

Como resultado do abafa imposto ao Ceará, o CRB marcou com João Neto, aos 45 minutos.

Ainda houve tempo, nos descontos, para uma finalização de Raí Ramos. O goleiro Matheus do CRB fez uma grande defesa.

O alvinegro cearense, mais uma vez, expôs suas limitações de ordem ofensiva.

Foi a campo para empatar e perdeu.