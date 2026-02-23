Ceará volta a golear
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta segunda-feira (23)
A disparidade técnica de Ceará e Fortaleza para os demais times debilitou o campeonato estadual.
O jogo Ceará e Floresta prenunciava um treino para o alvinegro.
E o jogo não decepcionou. Foi isso mesmo que os quatro mil e poucos torcedores viram no PV.
O Ceará, justiça se faça, demonstrou disposição para jogar. Fez dois gols em cada tempo e cumpriu a tarefa.
Já o Floresta foi de uma fragilidade à toda prova. Bem verdade que perdeu uma penalidade, com Bismarck, no primeiro tempo. "Grandes coisas".
Apesar das facilidades, algumas atuações individuais do alvinegro não foram boas.
Wendel e Luisão (ex-Luiz Otávio) estrearam no Ceará, fazendo um gol cada.
Copa Brasil e decisão com Fortaleza, os próximos passos do vovô.