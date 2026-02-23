Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará volta a golear

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta segunda-feira (23)

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Wilton Bezerra
Legenda: Matheusinho, jogador do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

A disparidade técnica de Ceará e Fortaleza para os demais times debilitou o campeonato estadual.

O jogo Ceará e Floresta prenunciava um treino para o alvinegro.

E o jogo não decepcionou. Foi isso mesmo que os quatro mil e poucos torcedores viram no PV.

O Ceará, justiça se faça, demonstrou disposição para jogar. Fez dois gols em cada tempo e cumpriu a tarefa.

Já o Floresta foi de uma fragilidade à toda prova. Bem verdade que perdeu uma penalidade, com Bismarck, no primeiro tempo. "Grandes coisas".

Apesar das facilidades, algumas atuações individuais do alvinegro não foram boas.

Wendel e Luisão (ex-Luiz Otávio) estrearam no Ceará, fazendo um gol cada.

Copa Brasil e decisão com  Fortaleza, os próximos passos do vovô.

Assuntos Relacionados