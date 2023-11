Ceará vira o placar, mas permite empate

Osman, Madruga e Toró se deram bem com isso, embora faltassem finalizações para o gol do Ceará.

No Ceará, o esforço de Jean Carlos, tentando fazer o itinerário de área a área, não dava resultado com a falta de ajuda dos demais.

A única jogada do alvinegro que surtia um pequeno efeito se dava com Erick Pulga. Foi ele que botou Mateus, goleiro do Botafogo, para trabalhar aos 40 minutos. Defesa espetacular.