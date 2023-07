Ceará vence e sobe de posição

No primeiro tempo, o Ceará foi superior ao Botafogo de Ribeirão Preto, marcou o seu gol, com Nicola, e até teve condições de ampliar com Chay.

O caminho alvinegro no ataque foi Janderson, pelo lado esquerdo. Voltou a jogar bem e foi responsável por todas as investidas do Ceará.

O time paulista não conseguiu chutar uma bola sequer no gol de Bruno.

A segunda etapa de partida foi muito ruim. O Ceará não se animou em jogar e o Botafogo nem disse se aproveitou.

De novo, não chutou uma bola no gol do Ceará.

Mesmo sem jogar como na fase primeira o time de Guto Ferreira marcou dois gols, através de dois zagueiros: Léo Santos e David Ricardo.

Ceará fez estrear Bissoli, que não teve tempo de tocar na bola.

Para o fator anímico do time alvinegro, uma vitória por três gols tem o seu valor.