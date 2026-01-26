Ceará vence, "de lavada", o Ferroviário

Duas coisas contribuíram para os 5 x 1 do Ceará em cima do Ferroviário: o aproveitamento do alvinegro e a indolência coral.

O Ceará nem precisou derramar muito suor. Ao atacar e perder a bola, fez, na primeira linha, marcação branda.

Inteiramente anulado, o Ferroviário ainda contribuiu com os gols que tomou do Ceará. Imobilidade e marcação frouxa.

Com 3 x 0 levados, para a segunda etapa, o alvinegro até achou que a missão estava terminada.

Por isso mesmo, o jogo caiu tremendamente. Relaxada do Ceará e inoperância do Ferroviário.

O que salvou a lavoura foi a marcha do placar. Melk, que entrou na segunda etapa no Ceará, "pintou os canecos" em cima da defesa coral, para Lucca marcar o quarto gol.

Camilo diminuiu para o Ferroviário e Fernandinho "chapelou" o goleiro Sivaldo para assinalar o quinto do Ceará.