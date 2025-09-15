Ceará traz ponto precioso do Rio

O Vasco deu um aperto no Ceará durante 20 minutos, quando fez gol e meteu bola na trave.

Só que nesse tempo de jogo, o alvinegro empatou, graças ao início de uma "temporada de ofertas aos visitantes" da defesa vascaína.

Nem precisou que o posicionamento ofensivo do Ceará fosse tão vigoroso.

As chances para o alvinegro pingaram, geradas por desastrosas ações da defesa cruzmaltina.

Pedro Raul, Lourenço e Dieguinho não aproveitaram as "ofertas" do time carioca.

Na segunda fase, o Ceará escapou do pior. Voltou pressionado por um Vasco que se livrou apenas da letargia que o acometeu na metade do primeiro tempo.

Teve Rodriguinho expulso e tomou o segundo gol. Seu lado esquerdo da defesa foi o caminho para o Vasco jogar a bola na área, o tempo todo.

As modificações feitas se mostraram inócuas.

Quando tudo parecia perdido, aos 49 minutos, Fernandinho ludribiou a zaga do Vasco e bateu para Léo Jardim espalmar. Pedro Henrique aproveitou a sobra e empatou a partida.

Alternância de jogo continua sendo um problema para o Ceará.

Pelas circunstâncias desfavoráveis do segundo tempo, o resultado foi positivo para o time de Condé.