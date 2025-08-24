Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará traz empate de Porto Alegre

Confira a coluna deste domingo (24) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:58)
Wilton Bezerra
Legenda: O Vovô chega aos 26 pontos e permanece momentaneamente na décima colocação na tabela
Foto: Felipe Santos / Ceara SC

Um pontinho na casa do adversário não é de se jogar fora.

Mas, contra um Grêmio que não joga essa bola toda, não dava para o Ceará exibir mais músculos? Achamos que sim.

Mas, fica difícil esperar isso do Ceará. O alvinegro se fecha na defesa e sonha com o contra- ataque.

Uma postura repetida que não contempla a linha de atacantes.

Jogando assim, o alvinegro criou uma única chance real de gol no primeiro tempo. Pedro Raul livrou-se da zaga e chegou sem pernas para finalizar.

Entre outras chances (bem reduzidas) do Grêmio, a bola andou pegando na trave alvinegra.

Na segunda fase, a repetição: ataque contra defesa. Com menor intensidade.

O Condé fez modificações que não alteraram a postura tática do Ceará. Foi fácil perceber isso.

Em alguns momentos, o goleiro Bruno Henrique, do Ceará, foi chamado a trabalhar. Com pouco realce.

Em lance complicado, entre William Machado e Paulo Baya. o Grêmio jogou fora sua melhor oportunidade para ganhar o jogo.

