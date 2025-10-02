Ceará perde no Barradão

Na primeira fase, até que o Vitória comportou-se como dono da casa.

Adiantando as linhas e povoando o meio-campo, passou um tempo maior manobrando no campo do Ceará.

O alvinegro cearense é que não foi bem. Um único chute no gol foi em uma cobrança de falta, com Lourenço.

Aos 21, Zé Marcos pegou um escanteio e fez 1x 0 para o time baiano.

No segundo tempo, na medida em que Condé mudava quase tudo no meio-campo e ataque, o Vitória foi se desfigurando.

De Aylon, que numa bicicleta meteu na trave, passando por Pedro Raul e Mugni, o Ceará perdeu chances de marcar.

O futebol jogado é que foi ruim. Volume, abafa e bola alta na área. Todos os times têm feito isso no Brasileiro.

Perder para o Vitória é ... o fim da picada.