Ceará perde em casa

O Juventude veio atrás de um empate. Na segunda fase, o time gaúcho apenas esboçou uma tímida reação. Nada sério.

Seu goleiro, Jandrei, fez duas boas intervenções em finalizações de Pedro Raul.

E o Ceará? Teve mais a bola o jogo todo. Profundidade zero nas incursões ao ataque.

E aí revelou-se o problema: saindo de um estágio defensivo, ao qual está habituado, para propor o jogo, o Ceará se mostrou sem boas soluções.

Por isso mesmo, o alvinegro foi duramente castigado. Tomou um gol aos 49 minutos do segundo tempo e saiu derrotado.

O adversário gaúcho, já satisfeito com o empate, nem apresentou um bloqueio tão rígido para anular o Ceará.

As entradas de Vina, Pedro Henrique, Rodriguinho, Lucas Lima e Sobral não tiveram nenhum efeito positivo.