Ceará nas imediações do G-4

O jogo rolava de forma travada, na primeira etapa. O Ceará não conseguia encaixar nenhuma jogada de profundidade no ataque.

Aos 42 minutos, o alvinegro plantou uma flor no deserto. Mugni e Pulga tramaram, o último cruzou, o goleiro Rafael Ramos falhou e Aylon abriu a contagem.

Na segunda etapa, o jogo ganhou vida. A princípio, por mérito do Ceará. Depois de chances com Saulo, De Luca e Recalde, o Ceará marcou o segundo, com Pulga aos 28 minutos.