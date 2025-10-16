Pela inação ofensiva de Sport e Ceará, não deu jogo na fase primeira. Lourenço chutou a única bola do Ceará no alvo rubro-negro. Gabriel fez a defesa.

Luan Cândido, do Sport, recebeu livre na área, escorregou e perdeu a única oportunidade do time pernambucano.

Foi, rigorosamente, o que ocorreu na fase inicial. No segundo tempo, o Ceará buscou apertar a saída de bola do Sport. O time de Daniel Paulista ensaiou uns contra-ataques e se assanhou mais no jogo. Vina e Pedro Henrique, pelo Ceará, Sérgio Oliveira, Igor Cariús e Barletta, pelo Sport, entraram e contribuíram para um jogo melhor do que na fase inicial.

Quando o Ceará marcou o seu gol, com Pedro Raul, aos 36 minutos, o Sport era melhor e havia desperdiçado duas chances de abrir a contagem, com Derik e Luan Cândido. Aos 42, o zagueiro Igor Cariús pegou lançamento de Lucas Lima e empatou para o Sport.

Esse placar se ajustou mais aos acontecimentos da segunda etapa. O Ceará não teve uma atuação perto do que apresentou contra o Santos.