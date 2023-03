Ceará na final

O Ceará iniciou o jogo com a intenção de “tratorar” o Iguatu. E foi auxiliado pela posição de um adversário que não quis brigar por um resultado de vitória.

O alvinegro entrou pressionando, chutando e marcando, aos dez minutos, com Victor Gabriel. Depois disso, foi, aos poucos, desacelerando, até ser assustado por duas chances criadas de um Iguatu sem coragem.

Com espaços à vontade e sem ser molestado, o Ceará não soube o que fazer dessas vantagens.

No segundo tempo, não foi diferente. O Iguatu atrás e um Ceará sem se servir das ofertas do dia. Teve duas oportunidades de aumentar, com Castilho e Victor. E, claro, contando com erros adversários.

As alterações de lado a lado não deram disposição ao Iguatu e nem impediram os vazios da atuação alvinegra. Um gol de Léo Rafael para o Ceará, aos 45 minutos, quebrou a monotonia.

O Ceará está na final do campeonato estadual.