Ceará faz estreia ruim

No primeiro tempo Ituano e Ceará fizeram um jogo medíocre.

O gol contra de Hygor, atacante do Ceará, que deu a vantagem ao time paulista, foi uma espécie de "traição" à pobreza de futebol jogado pelas duas equipes. O empate teria ficado de melhor tamanho.

Para o segundo tempo Morigíno fez alterações por atacado no que foi seguido pelo Ituano.

O alvinegro colocou Michel e, a seguir foi escalando Castilho, Jean Carlos, Pulga e Luvanor.

Fez jogo de abafa sendo excessivo na bola aérea sobre a área do Ituano.

No alvo mesmo duas bolas com Jean Carlos e Pulga. O goleiro David do time paulista foi bem nas duas.

Nos descontos, levou o segundo gol do Ituano em jogada de contra ataque urdida pelo goleiro David. Bruno foi competente: driblou Richardson e guardou.

Mal. Muito mal para o alvinegrocomeçar perdendo diante de um adversário sem maiores qualidades.