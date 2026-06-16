Ceará empata, mas não altera posição

O jogo no primeiro tempo foi duro de aguentar.

O Ceará, disposto no sistema 3-4-3, com um problema: resolveu "dar" a bola para o Criciúma.

Só não foi machucado porque o time carvoeiro não soube bem o que fazer com a redonda.

O Criciúma finalizou duas bolas para o gol. Numa delas, abriu a contagem com Felipe Mateus.

Ao Ceará coube uma mísera chance, com Melk, depois de envolver a zaga contrária em jogada de velocidade.

Na segunda fase, aos 9 minutos, Rafael Ramos quase marca de fora da área.

Como a fumaça do Criciúma não incomodou, Batatais resolveu colocar Lucca (Amaral) e Matheuzinho (Fernando).

O Criciúma criou uma rara oportunidade aos 25 minutos, com Diego Gonçalves. Boa defesa de Richard.

Para animar o movimento, o treinador alvinegro fez mais duas alterações: Pedro Esli e Enzo entraram.

Aí, aconteceu o que estava, aos 35 minutos, meio "fora do script" do arrastado do jogo.

João Gabriel, num chutaço, empatou para o Ceará e, a seguir, Melk e Lucca perderam duas grandes oportunidades de marcar.

Para encerrar o enredo, aos 48 minutos o juiz da partida, João Victor, marcou um pênalti "Mandrake" a favor do Criciúma.