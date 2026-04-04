Ceará e Fortaleza na Série B: Tá danado de ruim

O início de campanha de Ceará e Fortaleza na série B é perturbador.

A qualidade do futebol jogado pelos dois times chegou a um estado de penúria.

Uma situação que não se resolverá apenas com distribuição de culpas.

Os times estão em águas revoltas sem troncos de árvores para se segurar.

Carpini e Mozart se mostram perdidos nas explicações.

Paradiando o poeta João Furiba: "Se Deus não pisar no freio, não vai escapar ninguém".