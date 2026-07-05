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Ceará, de ladeira abaixo, perde mais uma

CEARÁ, DE LADEIRA ABAIXO, PERDE MAIS UMA

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:06)
Wilton Bezerra
Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Goiás em mais uma partida ruim do Alvinegro na Série B
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará foi derrotado por um time tão frágil quanto ele.

O Goiás fez 1 x 0, no primeiro tempo, numa bela jogada de Lucas Lima, para finalização de Kadu Souza.

Quase assinala o segundo gol em jogada semelhante. Depois, repertório recolhido.

O Ceara, inofensivo, soluçou  em uma ou duas jogada. Fechou o pano.

Com péssimo desempenho, Goiás e Ceará fizeram um segundo tempo insuportável.

Quando já se mostrava satisfeito com a vantagem mínima, o Goiás fez o segundo gol, com Juninho, aos 30 minutos, em contra-ataque marcha lenta.

O Ceará... ora, o Ceará. Nem "módi coisa".

Descendo a ladeira, tristemente.

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