Ceará, de ladeira abaixo, perde mais uma

O Ceará foi derrotado por um time tão frágil quanto ele.

O Goiás fez 1 x 0, no primeiro tempo, numa bela jogada de Lucas Lima, para finalização de Kadu Souza.

Quase assinala o segundo gol em jogada semelhante. Depois, repertório recolhido.

O Ceara, inofensivo, soluçou em uma ou duas jogada. Fechou o pano.

Com péssimo desempenho, Goiás e Ceará fizeram um segundo tempo insuportável.

Quando já se mostrava satisfeito com a vantagem mínima, o Goiás fez o segundo gol, com Juninho, aos 30 minutos, em contra-ataque marcha lenta.

O Ceará... ora, o Ceará. Nem "módi coisa".

Descendo a ladeira, tristemente.