Ceará, de ladeira abaixo, perde mais uma
CEARÁ, DE LADEIRA ABAIXO, PERDE MAIS UMA
Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:06)
O Ceará foi derrotado por um time tão frágil quanto ele.
O Goiás fez 1 x 0, no primeiro tempo, numa bela jogada de Lucas Lima, para finalização de Kadu Souza.
Quase assinala o segundo gol em jogada semelhante. Depois, repertório recolhido.
O Ceara, inofensivo, soluçou em uma ou duas jogada. Fechou o pano.
Com péssimo desempenho, Goiás e Ceará fizeram um segundo tempo insuportável.
Quando já se mostrava satisfeito com a vantagem mínima, o Goiás fez o segundo gol, com Juninho, aos 30 minutos, em contra-ataque marcha lenta.
O Ceará... ora, o Ceará. Nem "módi coisa".
Descendo a ladeira, tristemente.
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