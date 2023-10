Ceará: Cumprir tabela com derrota

Ceará enfrentou o Avaí, time de campanha pior do que a sua na série B.

Léo Santos e Richard impediram, por três vezes, a abertura de contagem pelo Avaí.

Aos 36 minutos, o Ceará rompeu sua inércia em campo, com uma cabeçada de Nicolas, que Douglas defendeu.

Depois disso, o time da casa sossegou o facho. Resumo de um triste primeiro tempo.

Com um minuto e "caqueradas", da segunda fase, Natanael, extrema do Avaí, cruzou uma bola na pequena área do alvinegro.

A redonda passou à frente de três zagueiros do Ceará. Vaguininho guardou fácil. 1 x 0 para os donos da casa.

Aos 10 minutos, mesmo recebendo um passe limpinho do adversário, Nicolas foi incapaz de acertar no gol do Avaí.

Acabou"homenageado" por Mancini: Saulo entrou no seu lugar.

O Ceará passou a atacar mais. O Avaí conseguiu segurar o placar.

O jogo ficou mais rápido e ruim. Jogadores se dedicaram mais a resolver tretas entre eles e reclamar do juiz.

Por isso, David Ricardo acabou sendo expulso, já nos descontos.

Cumprir tabela e, ainda por cima, perdendo, tem sido um martírio para Mancini e seu time.