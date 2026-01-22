Ceará consegue seu maior placar no Cearense
Confira a coluna desta quinta-feira (22) do comentarista Wilton Bezerra
Certos jogos mostram que o futebol não é de fácil compreensão.
O Ceará fez contra o Tirol o primeiro gol com um minuto de jogo.
Na base do "ataque contra defesa", conseguiu uma outra finalização com Fernandinho. Nada mais do que isso.
O Tirol deu duas cutucadas no ataque, sem maior consequência.
O alvinegro volta para o segundo tempo e se enrosca. Janeudo, do Tirol, tem duas chances e numa delas a bola toca na trave.
As entradas de Lucca e Zanocelo reanimam o time e Pedro Henrique marca o segundo.
As coisas pareciam resolvidas, até Yuri Borges marcar um belo gol, aos 39 minutos, para o Tirol.
Aí, o jogo que não prometia um largo placar é sacudido por dois gols do Ceará.
Vina, de pênalti, aos 41,
e Matheus Araújo, aos 44, fecharam em 4 X 1 para o Ceará.
Um placar que, pelo andamento do jogo, a partida não prometia.