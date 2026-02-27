Ceará complica jogo fácil

O Ceará teve como despachar fácil o Primavera, na etapa inicial.

Entrou "matando" e abriu cedo a contagem, numa belíssima trama de Lucas Lima (autor do gol), Alano e Fernandinho.

Depois disso, empilhou oportunidades de ampliar o marcador.

Pressionado no seu campo, o Primavera foi um time desnorteado pelas incessantes incursões do alvinegro.

Só que na fase final as coisas foram diferentes. O letárgico Primavera acordou do sono profundo.

O Ceará caiu de produção e teve que dividir ações e oportunidades de gols com o time paulista.

O treinador Mozart, que já havia voltado no segundo tempo com Matheuzinho (não jogou nada), sentiu a barra e não economizou nas alterações.

Richardson, Wendel e Melk tiveram que segurar a onda.

Melk enfiou uma bola em profundidade para Wendel sossegar a situação, aos 44 minutos.

Gabriel Poveda, aos 54, diminuiu para o Primavera.

Um jogo que podia ter sido fácil, acabou complicando para o Ceará na fase derradeira.

Rafael Ramos, como um autêntico extrema pela direita, fez um bom jogo.