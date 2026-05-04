Ceará perde na Ilha e desce três posições

Disposição Sport e Ceará tiveram para jogar. O resultado final é que não foi muito expressivo na fase primeira.

O Ceará esteve mais perto de abrir a contagem.

Fernandinho fez uma boa jogada individual e falhou na finalização.

Filipinho, do Sport, pixotou feio, tocando uma bola para o adversário Lucca. Melk, por pouco, não aproveitou.

A melhor chance do alvinegro se deu num mergulho de Éder para cabecear. Tiago Couto fez defesa incrível.

Afora a jogada aérea, o Sport não teve repertório. Ficou numa chance de De Pena.

O Ceará tomou 1 x 0 aos 5 minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti, através de Barletta.

Apesar do gol ter gerado um ímpeto de reação do alvinegro, o Sport se segurou.

Mozart tentou dar um "gás", com as substituições no atacado. Ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes.

Segundo tempo do Ceará não foi bom. Bem inferior ao primeiro.

Aos 25 minutos, Madson pegou, de cabeça, um cruzamento e marcou o segundo do Sport, selando a sorte do Ceará.

O alvinegro reclamou dois erros da arbitragem do juiz Braulio da Silva Machado. Num lance em que se verificou a condição manifesta de gol, o zagueiro Marcelo, do Sport, fez falta em Lucca e deveria ter sido expulso.

Em outro lance, no segundo tempo, a bola tocou no braço de um zagueiro do time pernambucano. A arbitragem fez que não viu.