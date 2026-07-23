Ceará, o passageiro da agonia
Confira a coluna desta quinta-feira (23) do comentarista Wilton Bezerra
Ceará e CRB se mostraram lentos e despreocupados com o destino do jogo na primeira etapa.
Depois de reduzidas finalizações fora do alvo pelos dois lados, um pênalti cometido pelo Ceará e convertido por Mikael deu vitória ao Galo da Pajuçara.
Saindo da letargia, o Ceará voltou com mais disposição para o segundo tempo.
Lançou mão de Vina, Sávio e Nico Ferreira. Desprezou o risco de tomar contra-golpes (tomou uns três) e foi para o ataque.
Nas chances que teve, fruto da pressão no campo contrário, andou esbarrando na atuação de Vítor Caetano, goleiro do CRB.
Daniel Paulista ainda mexeu no time, fazendo entrar Enzo e Alano.
Não preciso dizer que a pressa para empatar o jogo levou o alvinegro a misturar boas e más jogadas.
Jogado nas cordas, o CRB resistiu ao maior volume imposto pelo Ceará.
Agonicamente, o alvinegro perdeu mais três pontos jogando em casa.
A derrota alvinegra para o CRB foi dose pra mamute.
A rampa de descida para a série C continua assustadora.