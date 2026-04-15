Ceará goleia Jacuipense com golaço de Melk

Aos 6 minutos, Gustavo, meio-campista do Jacuipense, finalizou de fora da área e Bruno Ferreira falhou feio.

Esse gol mexeu com o juízo do Ceará e o "Jacupa" transformou-se numa massa defensiva na base de "cada um por si e Deus por todos".

O alvinegro alojou-se no campo contrário, mas foi estéril na construção de jogadas.

Depois do cansativo jogo aéreo, um momento de lucidez. Aos 35 minutos, precioso passe de Júlio César para Giulio empatar.

A segunda etapa traz o segundo gol do Ceará, logo aos 2 minutos, com Júlio César.

O jogo fica modorrento. Mozart vai alterando o time fazendo entrar Pedro Henrique e Melk e, a seguir, Dieguinho e Gustavo Prado.

A modorra só é quebrada em dois momentos. Numa chance Pedro Henrique perde e, logo depois, com um arrancada, Melk marca o terceiro gol, aos 39 minutos.

Vina faria o quarto, cobrando uma penalidade, já nos descontos.

Júlio César, que é zagueiro e meio-campista, foi o destaque, com uma assistência para o primeiro gol e a marcação do segundo tento alvinegro.