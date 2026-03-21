Ceará empata sob apuros com o São Bernardo-SP

Uma finalização de Rafael Ramos, que Alex, do São Bernardo, defendeu, e um gol de Zanocelo, cobrando pênalti aos 6 minutos de jogo.

Os acontecimentos não criaram suporte para o Ceará estrear bem na Série B do Brasileiro.

Embora sendo um adversário fraco, o São Bernardo não murchou total. Usou a pouca reserva de resistência que trouxe.

O Ceará tentou imprimir uma rápida circulação de bola, tocando de primeira. Sem sustentação.

Umas duas incursões do São Bernardo ao campo de ataque e uma chance do Ceará em que Wendel se atrapalhou com a bola. Pano fechado para o primeiro tempo.

A segunda etapa deu ideia de um pacto para futebol ruim.

O gol de empate para o São Bernardo, aos 9 minutos, e uma finalização de Fernandinho para grande defesa Alex.

Espremendo muito, foi o que deu para apurar.

De resto, modificações de montão para dois times espalhados em campo, sem nenhuma ideia de jogo.

Empate que não desceu redondo na goela do torcedor do Ceará. Que apupou, com razão.