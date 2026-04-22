Ceará e Fortaleza: como jogar e desagradar
Confira a coluna desta quarta-feira (22) do comentarista Wilton Bezerra
As posições na série B até que são boas, embora o futebol jogado por alvinegros e tricolores seja ineficiente.
Parece que os times querem vencer um campeonato de estatísticas de posse de bola e falta de ideias.
Sensação de que está longe o tal encaixe de jogadores a esquemas pretendidos.
E haja clichês para entendiar as narrativas dos observadores.
Treinadores são dedicados e fazem discursos otimistas. Muitos deles fora da realidade.
Mozart, treinador alvinegro, tem como objetivo armar o time para se defender e atacar de forma reativa.
Carpini, do tricolor, não tem deixado muito claro o padrão de jogo a ser buscado.
São visíveis os sinais de impaciência do torcedor com a falta de um melhor nível de qualidade das equipes.