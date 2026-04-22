Ceará e Fortaleza: como jogar e desagradar

As posições na série B até que são boas, embora o futebol jogado por alvinegros e tricolores seja ineficiente.

Parece que os times querem vencer um campeonato de estatísticas de posse de bola e falta de ideias.

Sensação de que está longe o tal encaixe de jogadores a esquemas pretendidos.

E haja clichês para entendiar as narrativas dos observadores.

Treinadores são dedicados e fazem discursos otimistas. Muitos deles fora da realidade.

Mozart, treinador alvinegro, tem como objetivo armar o time para se defender e atacar de forma reativa.

Carpini, do tricolor, não tem deixado muito claro o padrão de jogo a ser buscado.