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Ceará e Fortaleza: como jogar e desagradar

Confira a coluna desta quarta-feira (22) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:55)
Wilton Bezerra
Legenda: Thiago Carpini e Mozart são os técnicos de Fortaleza e Ceará, respectivamente
Foto: Ismael Soares e Thiago Gadelha / SVM

As posições na série B até que são boas, embora o futebol jogado por alvinegros e tricolores seja ineficiente.

Parece que os times querem vencer um campeonato de estatísticas de posse de bola e falta de ideias.

Sensação de que está longe o tal encaixe de jogadores a esquemas pretendidos.

E haja clichês para entendiar as narrativas dos observadores.

Treinadores são dedicados e fazem discursos otimistas. Muitos deles fora da realidade.

Mozart, treinador alvinegro, tem como objetivo armar o time para se defender e atacar de forma reativa.

Carpini, do tricolor, não tem deixado muito claro o padrão de jogo a ser buscado.

São visíveis os sinais de impaciência do torcedor com a falta de um melhor nível de qualidade das equipes.

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