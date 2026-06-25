Brasil vence fácil a atrapalhada Escócia
Confira a coluna desta quinta-feira (25) do comentarista Wilton Bezerra
A seleção brasileira venceu seu segundo "amistoso" na Copa (o primeiro foi contra o Haiti), enfiando 3 X 0 no atrapalhadissimo time da Escócia.
Vini Júnior, responsável pelas únicas jogadas ofensivas da seleção que realmente valem, marcou os dois gols do primeiro tempo.
O Brasil teve apenas que adiantar suas linhas e jogar no território adversário. Serviu-se, sem maiores problemas.
Na segunda fase, depois de marcar o terceiro gol, com Matheus Cunha, andou concedendo à Escócia o direito de umas leves cutucadas.
Numa delas, Alisson fez boa defesa.
Chegada a "hora do recreio" (momento das substituições), Ancelotti colocou Fabinho, Martinelli, Endrick e Neymar, este somente para um "leve aquecimento".
Embora a opinião geral dê conta da melhor apresentação da seleção, achamos que todos os circuitos do time não parecem ligados.
O adversário, o mais fraco até aqui, deu margem para um futebol mais envolvente,
Foi isso.