Brasil vence fácil a atrapalhada Escócia

A seleção brasileira venceu seu segundo "amistoso" na Copa (o primeiro foi contra o Haiti), enfiando 3 X 0 no atrapalhadissimo time da Escócia.

Vini Júnior, responsável pelas únicas jogadas ofensivas da seleção que realmente valem, marcou os dois gols do primeiro tempo.

O Brasil teve apenas que adiantar suas linhas e jogar no território adversário. Serviu-se, sem maiores problemas.

Na segunda fase, depois de marcar o terceiro gol, com Matheus Cunha, andou concedendo à Escócia o direito de umas leves cutucadas.

Numa delas, Alisson fez boa defesa.

Chegada a "hora do recreio" (momento das substituições), Ancelotti colocou Fabinho, Martinelli, Endrick e Neymar, este somente para um "leve aquecimento".

Embora a opinião geral dê conta da melhor apresentação da seleção, achamos que todos os circuitos do time não parecem ligados.

O adversário, o mais fraco até aqui, deu margem para um futebol mais envolvente,

Foi isso.