Brasil em busca da primeira vitória

Os efeitos negativos da estreia ainda estão no mundo.

Quem se equipou para fazer a festa diante do Marrocos, tomou um freio de arrumação.

A boa qualidade do time marroquino não foi suficiente para aliviar a bronca da patuleia.

O adversário desta sexta-feira será o Haiti, derrotado pela Escócia no primeiro jogo.

"Não é possível que o mau funcionamento se repita", murmura o torcedor descontente.

É certo que Ancelotti fará modificações, somente anunciadas durante o trajeto para o estádio.

Se o treinador acha que tem de ser assim, "então, pronto", que seja.

"Grandes coisas", dirão os inquietos.

Deu para fisgar que, atacando, o sistema será o 4-2-4. Espanto seria uma postura tática diferente.

Igor Thiago, um centroavante "casca grossa", estaria mantido no time. Não foi somente ele que jogou mal.

Nessa Copa, em muitas partidas, não tem funcionado o papo de "jogo para fazer saldo".

São grandes os pregos dessa vida. Não custa lembrar que todos os cuidados podem ser poucos.