Brasil avança com controle e dificuldade

Contra o Japão, o Brasil colocou linhas adiantadas, teve posse de bola e imprensou o adversário nas cordas.

Só que, imperturbáveis, os japoneses aguardaram um erro do Brasil para atacar.

Foi só o que aconteceu, quando Danilo bobeou e Sano guardou.

Bloqueado em todos os setores avançados, a seleção de Ancelotti sentiu. Só teve oportunidade com Matheus Cunha.

Não rodou a bola, ficou lenta e não conseguiu as jogadas de ruptura pelos lados.

Voltou para o segundo tempo livrando-se da tensão, acelerou e abusou da jogada área para vantagem da defesa do Japão.

Mas, foi em um cruzamento, pelo alto, de Gabriel Magalhães, que Casemiro meteu a cabeça na bola para empatar o jogo aos 19 minutos.

Vini Junior, que não ganhou tantos duelos, fez sua melhor jogada na partida e acertou na trave do goleiro Suzuki.

Com o controle do jogo e jogando melhor, o Brasil encontrou dificuldades para ultrapassar a resistência defensiva do Japão.

As entradas de Martinelli, Endrick e Danilo Lopes contribuíram com a melhor produção.

Nos estertores da partida, Bruno Guimarães (de destacada atuação) encontrou Martinelli na área e o Brasil assinalou o gol da virada.