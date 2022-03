Baixo rendimento, placar apertado

Na vitória apertada, por 1 x 0, contra o Campinense, não se viu o Ceará elétrico em suas ações dos dois últimos jogos.

A expressão "na conta do chá" se aplica à vantagem conseguida no primeiro, com o gol de Cléber.

A única movimentação de jogo um pouco mais perene do Ceará, em termos de ataque, se deu com o apoio do ala Nino.

Afora isso, clara ausência de repertório.

Antes do alvinegro conseguir a vantagem da primeira etapa, por pouco, em duas oportunidades, o Campinense não abriu a contagem, com Juninho Potiguar e Olávio.

No primeiro lance, Messias salvou próximo à linha da meta de João Ricardo.

Na segunda etapa, o jogo ruiu por completo, em termos de qualidade

Os dois times trataram de "negociar" erros de tudo que se possa imaginar em um jogo de futebol.

Finalizações para o gol, um horror.

O time de Tiago Nunes conseguiu uma escassa finalização de Nino, que Camilo, do Campinense, defendeu com o pé.

A equipe paraibana livrou-se da letargia por alguns momentos e conseguiu um jogo de bolas aéreas na área do Ceará.

João Ricardo, que andou vacilando em algumas saídas, acabou evitando o gol de empate do Campinense, em uma bela finalização Dione.

Melhor esquecer o resultado das modificações feitas pelo alvinegro, na fraquíssima segunda etapa.

Valeu a vitória e o saldo superior em toda campanha da primeira etapa da Copa do Nordeste.

É isso.