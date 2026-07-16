Argentina, com pernas e coração
Confira a coluna desta quinta-feira (16) do comentarista Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
Rivalidade às favas. Reconheçamos: o que a Argentina vem mostrando na Copa transcende.
Organização tática de jogo é fator imperioso, concordamos.
Mas, o que os atuais campeões do Mundo oferecem é muito mais do que isso.
Não era verdadeira a alegativa de que Cabo Verde, Egito e Suiça foram adversários frágeis. Pelo contrário.
Aí, veio a Inglaterra, de Bellingham e Harry Kane. O andamento musical de Piazzolla foi acelerado.
O time de Messi não sabe o que é cansaço. Quando decretamos sua morte, ressurge.
Joga pela pátria e pelo futebol, como ele deve ser jogado: com pernas e coração.
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