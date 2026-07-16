Argentina, com pernas e coração

Rivalidade às favas. Reconheçamos: o que a Argentina vem mostrando na Copa transcende.

Organização tática de jogo é fator imperioso, concordamos.

Mas, o que os atuais campeões do Mundo oferecem é muito mais do que isso.

Não era verdadeira a alegativa de que Cabo Verde, Egito e Suiça foram adversários frágeis. Pelo contrário.

Aí, veio a Inglaterra, de Bellingham e Harry Kane. O andamento musical de Piazzolla foi acelerado.

O time de Messi não sabe o que é cansaço. Quando decretamos sua morte, ressurge.

Joga pela pátria e pelo futebol, como ele deve ser jogado: com pernas e coração.