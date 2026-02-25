Apesar dos erros, Fortaleza vence
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-feira (25)
"O futebol é um jogo de erros". Sócrates.
Errar foi com o Fortaleza, diante do Maguary pernambucano, pela Copa do Brasil.
Va lá que o adversário do tricolor tenha se mostrado um time bem organizado.
Mesmo assim, não se justifica o salvo conduto dado pela defesa do Fortaleza para tomar três gols.
Mais ainda, o futebol ruim do Fortaleza encorajou o time do Maguary.
Com o empate de 2 x 2 do primeiro para o segundo tempo, o terceiro gol tomado empurrou Carpini a alterar o time numa situação vexaminosa.
Lucas Prior, Rodrigo e Lucas Emanuel entraram. Se não deram tanta lucidez, contribuíram com seus esforços para evitar o pior.
E aí, num jogo de tantas falhas e atuações individuais ruins de vários jogadores, o Fortaleza obteve a virada no placar.
E o jogo ganhou em emoção (pelo menos isso).
O quarto gol (o da vitória), marcado por Lucas Prior espelhou isso.
Apesar do triunfo, o leão se mostrou vulnerável. Pulou uma enorme fogueira.