Apesar dos erros, Fortaleza vence

"O futebol é um jogo de erros". Sócrates.

Errar foi com o Fortaleza, diante do Maguary pernambucano, pela Copa do Brasil.

Va lá que o adversário do tricolor tenha se mostrado um time bem organizado.

Mesmo assim, não se justifica o salvo conduto dado pela defesa do Fortaleza para tomar três gols.

Mais ainda, o futebol ruim do Fortaleza encorajou o time do Maguary.

Com o empate de 2 x 2 do primeiro para o segundo tempo, o terceiro gol tomado empurrou Carpini a alterar o time numa situação vexaminosa.

Lucas Prior, Rodrigo e Lucas Emanuel entraram. Se não deram tanta lucidez, contribuíram com seus esforços para evitar o pior.

E aí, num jogo de tantas falhas e atuações individuais ruins de vários jogadores, o Fortaleza obteve a virada no placar.

E o jogo ganhou em emoção (pelo menos isso).

O quarto gol (o da vitória), marcado por Lucas Prior espelhou isso.

Apesar do triunfo, o leão se mostrou vulnerável. Pulou uma enorme fogueira.