Apesar dos erros, Fortaleza vence

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-feira (25)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:33)
Wilton Bezerra
Legenda: Cardona, zagueiro do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

"O futebol é um jogo de erros". Sócrates.

Errar foi com o Fortaleza, diante do Maguary pernambucano, pela Copa do Brasil.

Va lá que o adversário do tricolor tenha se mostrado um time bem organizado. 

Mesmo assim, não se justifica o salvo conduto dado pela defesa do Fortaleza para tomar três gols. 

Mais ainda, o futebol ruim do Fortaleza encorajou o time do Maguary.

Com o empate de 2 x 2 do primeiro para o segundo tempo, o terceiro gol tomado empurrou Carpini a alterar o time numa situação vexaminosa.

Lucas Prior, Rodrigo e Lucas Emanuel entraram. Se não deram tanta lucidez, contribuíram com seus esforços para evitar o pior.

E aí, num jogo de tantas falhas e atuações individuais ruins de vários jogadores, o Fortaleza obteve a virada no placar.

E o jogo ganhou em emoção (pelo menos isso).

O quarto gol (o da vitória), marcado por Lucas Prior  espelhou isso. 

Apesar do triunfo, o leão se mostrou vulnerável. Pulou uma enorme fogueira.

