Alvinegro traz empate de Minas

O Ceará enfrentou um adversário de melhor qualidade na série B, o América Mineiro.

Mas, isso só se deu no primeiro tempo de jogo. Na segunda etapa, o "Coelho" caiu muito de produção.

O alvinegro abriu a contagem cedo, com Aylon. Mas, cedo também permitiu a virada para o América.

O time mineiro, dono de bom toque de bola, passou a jogar como dono da casa. Com postura mais segura.

O Ceará, de uma posição mais defesiva, aproveitou-se de uma bobeada do goleiro Elias e empatou o jogo, com Pulga.

Na segunda etapa, o Ceará voltou melhor. No duelo de meio-campo, passou a desarmar o América, com constância.

A bola chegou mais no ataque. Lourenço melhorou e Matheus Bahia, pelo menos, forçou mais a jogada pelo lado esquerdo.

Saulo dividiu uma jogada com o goleiro Elias e quase marca.

Não é preciso dizer que o Ceará incomodava mais pelas presenças de Saulo e Pulga, mesmo que o dois perdessem muitos duelos individuais.

Não se entendeu como Condé quis melhorar o Ceará com Raí Ramos no lugar de Saulo e a substituição de Pulga.

Lourenço cobrou uma falta, a bola resvalou na barreira e quase entra no gol do América.

No finzinho do jogo, um "tiroteio" na área do Ceará e, por pouco, os americanos não marcaram.

O 2 x 2 acabou ficando de aceitável tamanho.