Duas coisas abominamos no futebol. Prorrogação e decisão de campeonatos e copas através de cobranças de pênaltis.

As prorrogações colocam em campo duas equipes já debilitadas pelo tempo normal de partida. Times se arrastam no jogo.

Mas, a minha bronca maior é contra o pênalti. Quando acontece durante o jogo, ainda assim é uma ocorrência especial.

Desde que li ou ouvi essa definição sobre o pênalti reforcei o meu ponto de vista.

É mais ou menos assim que memorizei: "O pênalti é do futebol, mas não é o futebol. É outra coisa. É uma suspensão do jogo, com outras regras e forma".

Pronto. Palavras de um óráculo. Suspende-se tudo para que as cobranças infindáveis se processem.

Acho abominável. Nada a ver com o futebol de bola rolando.

Pelé, sobre o pênalti: "O pênalti é uma coisa covarde. Parece que eu sou um pelotão de fuzilamento".